Цунода не прошел в третий сегмент квалификации в Японии, уступив Лоусону

Юки Цунода занял 15-е место в первой квалификации за команду «Ред Булл», проиграв обоим пилотам «Рейсинг Буллз».

Это был первый опыт Цуноды в квалификации за «Ред Булл», и он не смог пройти в третий сегмент.

Ранее Лиам Лоусон, который теперь вернулся в «Рейсинг Буллз», занимал 18-е место в Австралии и 20-е в двух квалификациях в Китае, выступая за «Ред Булл». В Японии Лиам показал 14-е время, опередив Цуноду.

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Изак Аджар из «Рейсинг Буллз» продолжат борьбу в третьем сегменте квалификации.