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18 мая 2025, 13:17

Цунода начнет гонку в Имоле с пит-лейна после серьезной аварии в квалификации

Камила Абдурахманова
корреспондент

Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода начнет гонку седьмого этапа сезона 2025 года на «Гран-при Эмилии-Романьи» с пит-лейна, сообщили в ФИА.

Причиной стало то, что Цунода попал в аварию в конце первого сегмента субботней квалификации и разбил болид RB-21. Механики «Ред Булл» пересобрали автомобиль вокруг запасного монокока, нарушив режим «закрытого парка».

С поула будет стартовать Оскар Пиастри из «Макларена», а напарник Цуноды Макс Ферстаппен займет вторую позицию на стартовой решетке.

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Юки Цунода
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