Цунода начнет гонку в Имоле с пит-лейна после серьезной аварии в квалификации

Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода начнет гонку седьмого этапа сезона 2025 года на «Гран-при Эмилии-Романьи» с пит-лейна, сообщили в ФИА. Причиной стало то, что Цунода попал в аварию в конце первого сегмента субботней квалификации и разбил болид RB-21. Механики «Ред Булл» пересобрали автомобиль вокруг запасного монокока, нарушив режим «закрытого парка». С поула будет стартовать Оскар Пиастри из «Макларена», а напарник Цуноды Макс Ферстаппен займет вторую позицию на стартовой решетке.