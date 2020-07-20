«Цирк надоел». Сергей Злобин — об антирасистском движении в «Формуле-1»
Чемпион мира в гонках на выносливость, бывший тест-пилот «Формулы-1» Сергей Злобин поделился мнением о решении ряда пилотов вставать на колено в рамках антирасистского движения «Black Lives Matter» («Жизни черных важны») перед стартом гонок в сезоне. Россиянин Даниил Квят стал одним из тех, кто этого не делал
— Этот цирк, если честно, надоел, — цитируют Злобина «Известия» — То Хэмилтон показывает средний палец другим гонщикам, за что его надо было уже тогда сразу выгнать из серии. Сейчас по его прихоти болид «Мерседеса» красят в черный цвет, а пилоты встают на одно колено. Это уже не «Формула-1», а какой-то политический митинг.
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https://iz.ru/1037390/oleg-shamonaev-timur-ganeev/pogonia-za-krasnym-baronom-khemilton-mozhet-oboiti-shumakhera