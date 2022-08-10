Чжоу рассказал, что обсудит свое будущее в «Альфа Ромео» с руководством в конце августа

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу заявил, что обсудит свое будущее в команде в конце летнего перерыва.

Первой гонкой после летней паузы станет «Гран-при Бельгии», который пройдет с 26 по 28 августа.

«Я пока еще ни с кем не вел переговоров. Вполне доволен тем, как все складывается в «Альфа Ромео». Возможно, в начале сезона я немного переживал насчет своего будущего, но теперь уже не так волнуюсь. Чувствую, что доказал свое умение пилотировать быстро и стабильно. Постараюсь стать еще лучше к концу сезона, надеюсь, буду прогрессировать от гонки к гонке.

Не очень переживаю насчет следующего сезона, хотя думаю, что ближе к концу летнего перерыва и началу этапа в Бельгии мы с «Альфа Ромео» обсудим вопрос дальнейшего сотрудничества. Если я продолжу выступать так же, как и до этого, то не вижу причин, по которым я не должен остаться в команде», — приводит Autosport слова Чжоу.

Чжоу проводит дебютный сезон в «Формуле-1». После 13 гонок 23-летний китаец занимает 17-е место в личном зачете с 5 очками.