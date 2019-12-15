Чейз Кэри: «Привлекать спонсоров в «Формулу-1» сложнее, чем ожидалось»

Генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри признался, что привлекать спонсоров в гонки стало сложнее. По его словам, нужно наверстывать упущенное предыдущим руководством.

— Это уникальный спорт со страстными фанатами, — цитирует Motorsport Кэри. — Он отличается от других видов спорта. Мы ведем активные переговоры со спонсорами, в ближайшее время будут новые контракты. Привлечь партнеров сейчас сложнее, чем ожидалось. Спонсоры хотят сотрудничества, которое было бы более гибким для них. В прошлом простые надписи на стенах хорошо работали, но не сейчас. Нужны другие инструменты: цифровые разработки, виртуальная реклама, региональные врезки, фан-фестивали. Это все — новые возможности. Предыдущее руководство во многом игнорировал разнообразные спонсорские платформы. Мы не создавали новых инструментов.