Чейз Кэри: «Мы хотим перенести на другие даты как можно больше отложенных гонок»

Руководитель «Формулы-1» Чейз Кэри прокомментировал ситуацию с отсрочкой старта сезона. Организаторам пришлось отменить первые этапы чемпионата мира и перенести ряд гонок из-за пандемии коронавируса.

— В это исключительное время после нескольких переносов гонок и летнего перерыва в «Формуле-1» мы с ФИА и командами обсудили необходимость проявить гибкость для проведения сезона, — цитирует F1i Кэри. — Все поддержали планы перенести на другие даты как можно больше отложенных гонок — максимально, но с учетом мер безопасности. Мы будем дорабатывать календарь, консультируясь с командами, хотя официального их утверждения не потребуется — это мы согласовали. Это даст нам необходимую гибкость, чтобы согласовать новые сроки с промоутерами и организаторами.

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