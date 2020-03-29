Руководство «Формулы-1» составило новый план для сезона, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса. Чемпионат-2020 может продлиться до февраля 2021 года, сообщает RaceFans.

Ранее сообщалось, что календарь сезона-2020 будет сокращен до 15-18 гонок. Из-за эпидемии коронавируса было отложено проведение восьми «Гран-при»: Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Голландии, Испании, Монако и Азербайджана. Таким образом, старт сезона уже не состоится даже 7 июня. В таком случае этапы будут проводиться всю зиму.

В изначальном календаре было запланировано 22 этапа, последний должен был состояться в Абу-Даби 29 ноября.