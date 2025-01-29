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Сегодня, 17:48

Чандхок поделился мнением о шансах Хэмилтона в «Феррари»

Камила Абдурахманова
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Карун Чандхок, бывший пилот «Формулы-1», а теперь комментатор, поделился мнением о шансах Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Хэмилтон и «Феррари» будут бороться за лидерство. В конце прошлого года команда сделала шаг в правильном направлении, а Льюис добавит ей новый импульс.

Конечно, сейчас нельзя сказать, что Хэмилтон так же быстр в квалификациях, как раньше. Вряд ли он сможет превзойти Шарля Леклера в этом аспекте. Но способен ли Льюис выиграть титул на быстрой машине? Вспомните Гран-при Великобритании прошлого сезона — тогда победить могли пять пилотов. А финальный отрезок гонки в исполнении Хэмилтона был просто волшебным, на такое способны только он, Ферстаппен и Алонсо.

Или взгляните на то, как Хэмилтон провел Гран-при Абу-Даби. Так что да, Льюис всё ещё может творить чудеса на трассе. Он не потерял этот навык», — сказал Чандхок Crash.net.

22 января Хэмилтон участвовал в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. В конце прошлого сезона «Формулы-1» Хэмилтон перешел в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес».

Источник: crash.net
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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