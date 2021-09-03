Canal+: Албон станет гонщиком «Альфа Ромео»
17:49
Резервный пилот «Ред Булл» Александр Албон станет гонщиком «Альфа Ромео», сообщает Canal+.
По информации источника, Албон займет место Кими Райкконена, который покинет «Формулу-1» по окончании сезона-2021. Сообщается, что чемпион «Формулы-2» и «Формулы Е» Ник де Врис перейдет в «Уильямс» и заменит Джорджа Расселла, который отправится в «Мерседес».
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал об интересе «Альфа Ромео» к Албону.
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