Бывший пилот «Формулы-1» Стирлинг Мосс скончался в возрасте 90 лет

Экс-гонщик «Формулы-1» Стирлинг Мосс ушел из жизни на 91-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Daily Mail. По информации СМИ, в момент смерти англичанина рядом с ним находилась его супруга.

В активе Мосса 212 побед в 529 гонках. Он одержал 16 побед за рулем — Mercedes, Maserati, Vanwall, Cooper и Lotus.

Стирлинг Мосс четырежды становился вице-чемпионом «Формулы-1» и победителем гонки «24 часа Ле-Мана».

Британец завершил карьеру в 1962 году после аварии на гонке «Гловер Трофи» в Гудвуде. Тогда Мосс провел полгода в коме и был парализован.