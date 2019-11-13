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Бывший менеджер Шумахера: «Его жена не дает мне с ним увидится»

14:18
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Бывший менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Вилли Вербер признался, что не располагает информацией о восстановлении гонщика.

— Знаю, что он получил очень серьезные травмы, — цитирует Вербера Express. — Но, к сожалению, не в курсе, как проходит его восстановление. Мне бы очень хотелось пожать ему руку, но жена Михаэля Коринна отказывает мне. Она, наверное, боится, что я узнаю правду и смогу рассказать об этом публично.

Но я все еще верю, что здоровье Михаэля восстановится. Он — настоящий боец. И если существует какой-то шанс, то он использует его. Все не может так закончится. Молюсь за него и уверен, что мы еще увидим Шумахера.

«Никогда не забуду, кому должна быть благодарна». Жена Шумахера рассказала о Михаэле в редком интервью

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