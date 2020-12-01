Бывший менеджер Петрова Косаченко оценила переход Мазепина в «Хаас»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко в беседе с «СЭ» поделилась мнением о переходе российского пилота Никиты Мазепина в «Формулу-1». В следующем сезоне он будет выступать за американскую команду «Хаас».

— Хочу поздравить Никиту, вся его жизнь — путь к «Формуле-1». Это очень логичный шаг в продолжении карьеры Никиты, начиная с картинговых гонок, затем в «Формуле-2», — сказала Косаченко «СЭ». — Этот сезон у него очень стабильный. Правильное решение перейти в команду сейчас, когда он попробует машину современного регламента и уже начнет готовить вместе с командой машину на 2022 год, когда будет изменен технический регламент. Переход в команду, которая относится ко второму дивизиону — тоже очень проверенное решение. Никита может повторить судьбу пилотов, которые начинали свою карьеру в не самых топовых командах. Надеюсь, то умение работать с машиной, которое у него есть, и его скорость, привлекут внимание топовых команд, тогда стоит ожидать предложения от первой тройки, — сказала Косаченко.

— Есть ощущение, что Мазепин будет единственным из наших соотечественников, за кого мы сможем поболеть в следующем сезоне, — заявила Косаченко. (Анастасия Пастернак)

Мазепин уже был в команде «Формулы-1» «Форс Индия» с 2016 по 2018 год в качестве резервного пилота. Сезон-2020 он провел в «Формуле-2» в составе Hitech Grand Prix, одержал победу в одной гонке и занял в общем зачете пятое место.

Россиянин признался, что стать гонщиком команды «Формулы-1» — это его мечта.

«Стать пилотом «Формулы-1» — мечта всей моей жизни, — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина. — Я очень ценю доверие, которое оказали мне Джин Хаас, Гюнтер Штайнер и вся команда».

Технический директор «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от появления в команде «Формулы-1» российского гонщика Никиты Мазепина.

«Я рад, что Никита будет выступать в «Хаасе». Мазепин показал очень хороший уровень в «Формуле-2» в нынешнем сезоне, забрав несколько подиумов. И это на второй год выступлений», — сказал Штайнер.

Напомним, российский гонщик Никита Мазепин подписал контракт с «Хаасом», сообщает пресс-служба команды. Пилот заключил многолетнее соглашение с командой и дебютирует в «Формуле-1» в 2021 году.