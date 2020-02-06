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Бывший гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин — в гостях у «СЭ»

15:30

6 февраля в 16:30 в прямой эфир Youtube-канала «СЭ» придет известный российский автогонщик Сергей Сироткин, в 2018 году выступавший в качестве основного боевого пилота команды «Уильямс» в «Формуле-1».

Гость «СЭ» готов отвечать на вопросы читателей о королевской серии и в целом о мире автоспорта. Кроме того, Сергей расскажет о своих планах на предстоящий сезон. Ведущая — Мария Маркова.

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00

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