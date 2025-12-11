Ральф Шумахер — о замене Марко в «Ред Буллл»: «Станет сенсацией»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал возможную замену Хельмута Марко на посту советника «Ред Булл».

«Эпоха подходит к концу. Это касается всей молодежной программы. Ходят слухи о том, кто займет его место. И это хороший человек. Кто? К сожалению, не могу сказать. Но если все пойдет по плану, это станет настоящей сенсацией», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport.de.

82-летний Марко занимал должность с первого сезона команды в «Формуле-1» в 2005 году. За это время «Ред Булл» шесть раз выиграл Кубок конструкторов, а его гонщики Себастьян Феттель (2010-2013) и Макс Ферстаппен (2021-2024) по четыре раза становились чемпионами мира.

В прошедшем сезоне команда заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 451 очко.