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Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун: «Я по-прежнему готов заслонить Путина от пули»

Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун выразил поддержку Владимиру Путину
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Берни Экклстоун и Владимир Путин.
Фото AFP

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун выразил поддержку в адрес президента России Владимира Путина.

В июле 2019 года Экклстоун заявлял, что готов пожертвовать своей жизнью ради Путина.

«Я по-прежнему готов заслонить Владимира Путина от пули. Он — первоклассный человек. Он посчитал свои действия правильными и считал, что делает лучше для России», — сказал в интервью британскому шоу Good Morning Britain Экклстоун.

Берни Экклстоун покинул должность руководителя «Формулы-1» в январе 2017 года.

C 2014 года Экклстоун и Путин часто встречались во время этапа «Королевских гонок» в Сочи.

Источник: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/putin-bernie-ecclestone-interview-gmb-b2112651.html
Формула-1
Берни Экклстоун
Владимир Путин
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