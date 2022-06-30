Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун: «Я по-прежнему готов заслонить Путина от пули»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун выразил поддержку в адрес президента России Владимира Путина.

В июле 2019 года Экклстоун заявлял, что готов пожертвовать своей жизнью ради Путина.

«Я по-прежнему готов заслонить Владимира Путина от пули. Он — первоклассный человек. Он посчитал свои действия правильными и считал, что делает лучше для России», — сказал в интервью британскому шоу Good Morning Britain Экклстоун.

Берни Экклстоун покинул должность руководителя «Формулы-1» в январе 2017 года.

C 2014 года Экклстоун и Путин часто встречались во время этапа «Королевских гонок» в Сочи.