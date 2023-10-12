Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун признал вину по делу о налоговом мошенничестве

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун согласился выплатить более 800 миллионов долларов после того, как в лондонском суде признал себя виновным в налоговом мошенничестве, сообщает Reuters.

По данным источника, 12 октября 92-летний бизнесмен предстал перед Королевским судом Саутварка в Лондоне и признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве путем предоставления недостоверных данных налоговым органам.

Экклстоун признал, что на встрече с представителями налоговой и таможенной службы США (HMRC) в июле 2015 года он дал недостоверный ответ, заявив, что учредил только один траст в пользу своих дочерей и не являлся бенефициаром или учредителем других трастов.

Прокурор сообщил, что Экклстоун договорился с HMRC о гражданском урегулировании, согласно которому он выплатит 652,6 миллионов фунтов (800 миллионов долларов), покрывающих налоги, проценты и штрафы за 18 налоговых лет в период с 1994 по 2022 год.

Экклстоуну возглавлял «Формулу-1» с 1978 по 2017 год.