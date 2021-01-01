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Бывшая девушка Квята опубликовала фото с Ферстаппеном и дочерью россиянина

1 января 2021, 23:08
Келли Пике с Максом Ферстаппеном. Фото Instagram
Келли Пике с Максом Ферстаппеном. Фото Instagram
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Келли Пике на своей странице в Instagram опубликовала новое фото с пилотом «Формулы-1» Максом Ферстаппеном и с ребенком от Даниила Квята Пенелопой.

«Любовь заставляет мир вращаться», — подписала она публикацию и пожелала удачного 2021-го и больше любви.

Пике — дочь трехкратного чемпиона «королевских гонок» Нельсона Пике и бывшая подруга россиянина Даниила Квята. Ферстаппен тоже опубликовал новогоднее фото с девушкой, кадр сделан на пляже.

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