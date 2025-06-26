Будущее Вассера в «Феррари» под вопросом из-за результатов команды

Генеральный директор «Феррари» Фредерик Вассер рискует потерять свою должность, если команда не покажет прогресс до конца сезона-2025.

По информации Autosprint, президент «Феррари» Джон Элканн может расстаться с Вассером, если текущие результаты Скудерии не улучшатся.

На данный момент «Феррари» находится на третьем месте в Кубке конструкторов, отставая от лидирующего «Макларен» на 191 очко. При этом разрыв с «Мерседес», занимающим вторую строчку, составляет всего 16 очков.