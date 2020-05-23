Британское правительство отказалось делать исключение для «Формулы-1»

Британское правительство в ответ на запрос «Формулы-1» дало четкий ответ, что страна не станет вводить особые условия для тех, кто въезжает на ее территорию для участия в «Гран-при» или посещения гонки, сообщает BBC.

Такое развитие событий означает, что британский этап практически точно не состоится в намеченный сейчас срок 24-26 июля. Руководитель автодрома в Сильверстоуне Стюарт Прингл со своей стороны заверил, что сохраняет оптимизм.

Уже объявлено, что 29 июня британское правительство намерено, опираясь на накопленный опыт, скорректировать правила карантина. Однако даже если в тот момент будут сделаны послабления, у организаторов «Гран-при» просто не останется достаточного времени на подготовку.