Британское издание The Sun опубликовало статью, посвященную встрече российского пилота команды «Хаас» Никиты Мазепина и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Статья начинается следующими словами: «Самый известный «красный дьявол» объединился с самым бесславным «гоночным дьяволом».

В издании акцентировали внимание на футболке Мазепина.

«Никите еще предстоит достичь высот Криштиану, но если сравнить футболки обоих, то вперед выходит Мазепин», — говорится в статье.

Ранее Мазепин опубликовал фотографию с Роналду в тренажерном зале.