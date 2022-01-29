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Сегодня, 14:10

The Sun — о Мазепине с Роналду: «Самый известный «красный дьявол» объединился с самым бесславным «гоночным дьяволом»

Британское издание The Sun назвало Мазепина бесславным «гоночным дьяволом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Британское издание The Sun опубликовало статью, посвященную встрече российского пилота команды «Хаас» Никиты Мазепина и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Статья начинается следующими словами: «Самый известный «красный дьявол» объединился с самым бесславным «гоночным дьяволом».

В издании акцентировали внимание на футболке Мазепина.

«Никите еще предстоит достичь высот Криштиану, но если сравнить футболки обоих, то вперед выходит Мазепин», — говорится в статье.

Ранее Мазепин опубликовал фотографию с Роналду в тренажерном зале.

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