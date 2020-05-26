Британский премьер распорядился помочь провести «Гран-при» в Сильверстоуне

Премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен содействовать проведению двух гонок «Формулы-1» в Сильверстоуне. Этот вопрос обсуждался на заседании британского правительства, сообщает The Times.

Вводимый в стране с 8 июня 14-дневный период карантина для всех въезжающих не предусматривал каких-либо исключений для спортивных событий, включая Ф1. Однако под давлением различных сегментов бизнеса в правительстве решили пересмотреть этот вопрос.

Учитывая, что организаторы «Формулы» планируют составить максимально плотный календарь, такая мера фактически ставила крест на надеждах Британии принять «Гран-при». После вмешательства Джонсона вероятность проведения гонок в Сильверстоуне вновь выросла.