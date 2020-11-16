Британские политики предлагают посвятить Хэмилтона в рыцари

Группа британских парламентариев предлагает посвятить в рыцари автогонщика, чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, сообщает ВВС.

Сообщается, что инициатором стал член британского парламента сэр Джеффри Дональдсон. Группа планирует обратиться с этим вопросом в письме к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Ожидается, что письмо будет отправлено на этой неделе.

Ранее британец, выступающий за «Мерседес», досрочно обеспечил себе чемпионский титул в сезоне-2020. Для британца это чемпионство стало седьмым в карьере. 35-летний Хэмилтон догнал легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера по количеству титулов в «Формуле-1».