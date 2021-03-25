Активисты требуют у «Формулы-1» отреагировать на нарушение прав человека в Бахрейне

60 британских парламентариев присоединились к движению за права человека, призвав руководителей «Формулы-1» обратить внимание на преступления властей Бахрейна, где проходит первый этап «Гран-при» сезона-2021, сообщает GrandPrix247.

Активисты, совместно с организациями Human Rights Watch и Bahrain Institute for Rights and Democracy, направили открытое письмо главе «Королевских гонок» Стефано Доменикали, в котором потребовали рассказать о жертвах насилия со стороны властей Бахрейна.

Проведение этапа «Гран-при» в Бахрейне неоднократно вызывало критику со стороны организаций, которые борются за права человека. Они обвиняют руководителей «Формулы-1» в замалчивании преступлений и власти Бахрейна в использовании спортивных мероприятий в качестве пиара.

В 2011 году гонку в этой стране уже отменяли из-за протестов активистов.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.