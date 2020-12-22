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Британские фанаты призывают уволить Мазепина из «Хаас»

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Популярный британский портал о «Формуле-1» (Formula1News.co.uk) провел опрос, по итогам которого 88 процентов голосовавших высказалаись за увольнение российского пилота Никиты Мазепина из команды «Хаас».

В опросе приняли участие более тысячи человек.

На замену Мазепину рассматриваются бразилец Пьетро Фиттипальди и англичанин Каллум Айлотта.

Ранее была создана петиция с призывом лишить Мазепина места в «Формуле-1». На данный момент она собрала более 40 тысяч подписей.

Напомним, в начале декабря Мазепин опубликовал в Instagram видео, которое посчитали оскорбительным в адрес женщин.

24-летний Фиттипальди — резервный пилот «Хааса» и в конце сезона заменял попавшего в аварию Романа Грожана. 1 декабря Мазепин подписал долгосрочный контракт с «Хаасом», который начнет действовать с сезона- 2021.

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