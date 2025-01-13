Бриаторе заявил, что состав «Альпин» может измениться по ходу сезона

Советник команды «Формулы-1» «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, что в команде могут произойти изменения состава в течение сезона.

«Я могу гарантировать вам, что мы начнем сезон с Гасли и Дуэном Все остальное увидим по ходу сезона.

Мне необходимо создать для команды условия для достижения результатов. Гонщики должны быть в состоянии довести до конца работу примерно тысячи человек, трудящихся ради них. Все эти люди работают на благо двух пилотов. И если гонщик не показывает результаты и не прогрессирует, то он будет заменен. В «Формуле-1» нельзя быть эмоциональным», — рассказал Бриаторе в интервью Le Parisien.

Джек Дуэн, новичок «Альпин», подписал контракт только на первые шесть гонок. После этого за руль может сесть Франко Колапинто, который недавно стал резервным пилотом команды из Энстоуна.

По итогам сезона 2024 года «Альпин» занимает шестую строчку в кубке конструкторов «Формулы-1».