7 мая, 15:59

Бриаторе высказался об уходе Оукса с должности главы «Альпин»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Флавио Бриаторе высказался об отставке Оливера Оукса с должности руководителя «Альпин». Сейчас эту позицию занимает сам Бриаторе.

«В последние сутки появилось много спекуляций, но ошибочно связывать решение Оливера уйти исключительно с возникшими разногласиями или разницей во взглядах. Это абсолютная неправда и не соответствует действительности. У нас с Оли прекрасные отношения, и у нас были общие долгосрочные планы по развитию команды. Мы уважаем его личное решение покинуть пост и приняли его отставку. Причины носят сугубо частный характер и не связаны с командой. Я продолжу активно участвовать в работе «Альпин» вместе с нашей сильной управленческой командой. Мы сосредоточимся на улучшении результатов в текущем сезоне и подготовке к следующему», — заявил Бриаторе в соцсетях.

37-летний британец занимал свою должность с августа 2024 года. Ранее он возглавлял «Хайте» в младших сериях.

  • hardcore f1 fan

    По Бриаторе останусь при своем мнении. Он ещё будучи руководителем команды ягуар в одной из кузовных серий до Ф1 славился своими грязными махинациями. И неизвесно как бы сложилась его карьера не впарь (как Флавио на тот момент казалось) ему Берни какогото "ноунэйма" из Германии.

    08.05.2025

  • Колобок Колобков

    Абсолютно не согласен определению старичка Флавио как "мразотный". Со Штайнером его сравнивать вообще глупо. Штайнер- ноль. Флавио до каждого нервного окончания любит то, чем занимается. Он- человек- энергия. Именно его неординарность и упёртость помогала этой команде в разные времена её истории. И он никогда не изменял своим пристрастиям.И пусть он строит команду вокруг кого хочет, он это умеет. И скажем спасибо, что этим кем-то не будет паралитик Дуэн...:face_vomiting:

    07.05.2025

  • hardcore f1 fan

    Вот всё таки нужен в Ф1 хоть один мразотный руководитель, шоу же как никак. Штайнера то он легко затмит. Кстати Флав будет строить команду исключительно вокруг одного пилота.

    07.05.2025

  • TORO

    Ага, ага... Так и запишем. Кстати, возглавлял не "Хайте", а "Хайтек".

    07.05.2025

