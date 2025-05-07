Бриаторе высказался об уходе Оукса с должности главы «Альпин»

Флавио Бриаторе высказался об отставке Оливера Оукса с должности руководителя «Альпин». Сейчас эту позицию занимает сам Бриаторе.

«В последние сутки появилось много спекуляций, но ошибочно связывать решение Оливера уйти исключительно с возникшими разногласиями или разницей во взглядах. Это абсолютная неправда и не соответствует действительности. У нас с Оли прекрасные отношения, и у нас были общие долгосрочные планы по развитию команды. Мы уважаем его личное решение покинуть пост и приняли его отставку. Причины носят сугубо частный характер и не связаны с командой. Я продолжу активно участвовать в работе «Альпин» вместе с нашей сильной управленческой командой. Мы сосредоточимся на улучшении результатов в текущем сезоне и подготовке к следующему», — заявил Бриаторе в соцсетях.

37-летний британец занимал свою должность с августа 2024 года. Ранее он возглавлял «Хайте» в младших сериях.