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Бриаторе считает, что Сайнс идеально подходит «Феррари»

05:08
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Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о Карлосе Сайнсе. В следующем сезоне он заменит Себастьяна Феттеля в «Феррари».

— Сайнс — отличный гонщик, — приводит слова Бриаторе Autosport со ссылкой на ADNkronos. — Он молод, но уже обладает большим опытом в «Формуле-1». Карлос идеально подходит «Феррари». Наконец-то он будет в той команде, в которой сможет реализовать свой высокий потенциал и проявить себя. Думаю, у Сайнса и Леклера все получится. Наконец-то у «красных» есть два молодых пилота с многообещающим будущим.

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