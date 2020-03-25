Бриаторе считает, что переболел коронавирусом в декабре

Бывший руководитель команды «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о коронавирусе. Он уверен, что переболел в конце года.

— В декабре я был очень болен. — приводит слова Бриаторе Autosport со ссылкой на GrandPX. — Меня лихорадило, в легких была острая боль, я ходил с постоянной одышкой. Это длилось примерно две недели. Мой лечащий врач не мог понять, что происходит. После того, как коронавирус проник в Италию, врач сказал, что, похоже, я переболел именно им. К счастью, к этому моменту я уже выздоровел.

Все они недооценили вирус, никто не отнёсся к нему серьезно. В январе ВОЗ объявила повышенную готовность, но ее проигнорировали.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 438 749 человек. Умерших — 19 675, выздоровевших — 111 895. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.