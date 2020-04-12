Бриаторе не хочет возвращаться в «Формулу-1»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, что не желает возвращаться в «Формулу-1». Он покинул ее в конце 2009 года, когда стали известны подробности скандала с преднамеренной аварией Нельсиньо Пике на «Гран-при Сингапура» в 2008 году.

— У меня нет ни малейшего желания возвращаться к работе в «Формуле-1», — приводит слова Бриаторе F1-Insider. — Я полностью доволен своей нынешней жизнью. Добился успехов заработал достаточно денег. Эта глава для меня закрыта.