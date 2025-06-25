Брэд Питт протестировал болид «Макларена»

Голливудский актер Брэд Питт протестировал болид «Макларена» MCL60 на трассе в Остине в рамках промо-программы премьеры фильма «Формула-1», сообщила пресс-служба британской команды.

Перед дебютом на трассе «Формулы-1» в Остине Питт посетил технологический центр «Макларена» в Уокинге. Там он встретился с инженерами, подогнал сиденье под себя и провел интенсивную сессию на симуляторе.

Спортивная драма американского режиссера Джозефа Косински про «Королевские гонки» с Брэдом Питтом, Хавьером Бардемом и Демсоном Идрисом в главных ролях выйдет в прокат 27 июня 2025 года.