3 мая, 11:07

Браун об Антонелли: «Новая суперзвезда — и это никого не удивляет»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высоко оценил выступление 18-летнего пилота «Мерседеса» Кими Антонелли, взявшего поул в спринтерской квалификации «Гран-при Майами».

«Кажется, в «Формуле-1» родился новый топ-пилот, и вряд ли это для кого-то стало неожиданностью. «Мерседес» выглядел очень сильным весь уик-энд, и Антонелли это подтвердил.

В спринтерских уик-эндах у тебя совсем мало времени на работу, но «Мерседес», похоже, хорошо подготовился — возможно, они оптимизировали клиренс под гоночный режим. Нам же лучше подходит жаркая погода, так что в спринте должны быть сильны. Ждем квалификации и, конечно, основной гонки в воскресенье», — рассказал Браун GPblog.

«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.

