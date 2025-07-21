Браун впервые прокомментировал увольнение Хорнера из «Ред Булл»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал увольнение руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, которое произошло после «Гран-при Великобритании».

«Удивлен ли я увольнением? Возможно, временем, но не самим фактом. За последние пару лет там было много проблем, и они, похоже, не утихают, а могут даже усугубиться. Поэтому меня не удивляет, что это происходит в середине сезона.

Но мы сконцентрированы на собственной борьбе за титул. У нас все еще есть Макс, который нас преследует. Мы должны уделять этому внимание», — сказал Браун, как передает издание GPblog.

9 июля стало известно, что Хорнер покинул пост руководителя и исполнительного директора команды. Его заменил Лоран Мекис.

Хорнер возглавлял австрийскую команду более 20 лет. За это время пилоты команды восемь раз становились чемпионами: четыре титула выиграл Себастьян Феттель и столько же — Макс Ферстаппен.