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21 июля 2025, 08:10

Браун впервые прокомментировал увольнение Хорнера из «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал увольнение руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, которое произошло после «Гран-при Великобритании».

«Удивлен ли я увольнением? Возможно, временем, но не самим фактом. За последние пару лет там было много проблем, и они, похоже, не утихают, а могут даже усугубиться. Поэтому меня не удивляет, что это происходит в середине сезона.

Но мы сконцентрированы на собственной борьбе за титул. У нас все еще есть Макс, который нас преследует. Мы должны уделять этому внимание», — сказал Браун, как передает издание GPblog.

9 июля стало известно, что Хорнер покинул пост руководителя и исполнительного директора команды. Его заменил Лоран Мекис.

Хорнер возглавлял австрийскую команду более 20 лет. За это время пилоты команды восемь раз становились чемпионами: четыре титула выиграл Себастьян Феттель и столько же — Макс Ферстаппен.

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Формула-1
Макларен
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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