Браун уверен, что в будущем у команд средней группы будет больше шансов на победу в «Формуле-1»

Бывший спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун оценил шансы команда из средней группы выиграть чемпионат мира в ближайшем будущем.

«Я считаю, нужен еще один сезон. Когда регламент меняется, какие-то команды понимают его лучше. В 2009 году с новыми правилами быстро справились две-три команды, у остальных были проблемы, даже у топ-команд. Так что да, еще сезон понадобится. Мы применили ряд таких мер, как потолок расходов, работа над машиной, формат гонок. Все, чтобы сохранить целостность «Формулы-1» и сделать пелотон плотнее. И есть ограничения на работу с аэротрубой, которые зависят от места в чемпионате. Это подталкивает нас в верном направлении, так что я оптимистично настроен», — приводит слова Брауна Autosport.

В сезоне-2022 Ландо Норрис за рулем «Макларен» стал единственным пилотом средней группы, которому удалось завоевать подиум.