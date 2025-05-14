Браун рассказал, как Пиастри переходил из «Альпин» в «Макларен»

Исполнительный директор «Макларен» Зак Браун поделился воспоминаниями о переходе пилота Оскара Пиастри из «Альпин».

«Когда новый руководитель приходит в команду, его задача — разобраться во всех текущих вопросах. Недостаточно просто сказать, что проблема возникла до твоего прихода. Нужно анализировать и исправлять упущения. В случае с Оскаром команда поступила неверно — она выпустила официальное заявление о статусе Пиастри, даже не поинтересовавшись его мнением. Это был явный перегиб, попытка навязать свою волю через медиа, минуя прямое общение с пилотом», — рассказал Браун Daily Mail.

«Макларен» переманил Пиастри из «Альпин» во время сезона-2022. «Альпин» опубликовал заявление о том, что Пиастри с 2023 года повышен до основного пилота, однако сам Оскар это опроверг. Комиссия по признанию контрактов поддержала «Макларен».