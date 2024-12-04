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Братья Леклеры вместе выступят за «Феррари» в первой практике «Гран-при Абу-Даби»

Алина Савинова
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Артур Леклер, младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера, примет участие в первой тренировке «Гран-при Абу-Даби», сообщает пресс-служба «Скудерии».

За рулем болида «Феррари» 24-летний монегаск заменит испанца Карлоса Сайнса.

«Творим историю «Формулы-1»! Шарль Леклер и Артур Леклер примут участие в первой пятничной тренировке «Гран-при Абу-Даби» в качестве напарников по команде. Вы не захотите пропустить это!» — говорится в заявлении итальянской команды в соцсетях.

Таким образом, впервые в истории «Формулы-1» два брата выступят за одну команду.

В декабре 2023 года Артур Леклер был исключен из гоночной академии «Феррари». Однако отмечалось, что он по-прежнему останется в семье «Скудерии».

Формула-1
Шарль Леклер
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