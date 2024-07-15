Брат Шумахера признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Ральф Шумахер, младший брат бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации*.

49-летний немец опубликовал фотографию со своим партнером в соцсетях. С 2001 по 2014 год Ральф был женат на модели Коре Бринкманн.

Ральф Шумахер выступал в главной гоночной серии с 1997 по 2007 годы. Он представлял «Джордан», «Уильямс» и «Тойоту». Гонщик одержал шесть побед и 27 раз поднимался на подиум.

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