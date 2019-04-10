Брат Шарля Леклера вошел в юниорскую программу "Заубера"

Артур Леклер, брат пилота "Феррари" Шарля Леклера, вошел в систему "Заубера", выступающего в "Формуле-1" под брендом "Альфа Ромео". Он подписал контракт с юниорской командой и будет выступать в немецкой "Формуле-4" в этом году.

В прошлом сезоне Артур Леклер выступал во французской серии "Формула-4", одержав две победы.

– Я очень рад стать частью этой команды, – цитирует F1Today Леклера. – Это серьезная программа, связанная с командой "Формулы-1". Мой брат тоже был частью "Заубера" в 2018 году. Это дает мне большие возможности. Я хочу перейти в другую гоночную категорию.