Брат Леклера включен в гоночную академию «Феррари»

Артур Леклер, младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера, стал одним из двух новобранцев гоночной академии итальянской команды. Второй — швед Дино Беганович.

Два последних сезона Артур провел в «Формуле-4». В обоих случаях он занял пятое место. Также в гоночной академии «Феррари» числятся: Роберт Шварцман, Мик Шумахер, Джулиано Алези, Каллум Илотт, Маркус Армстронг, Энцо Фиттипальди, и Джанлука Петекоф.

— Мы искали талантливых молодых гонщиков и теперь рады объявить, что Артур и Дино присоединились к нашей гоночной Академии", — отметил спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис.