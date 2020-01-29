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Брат Леклера включен в гоночную академию «Феррари»

03:51
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Артур Леклер, младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера, стал одним из двух новобранцев гоночной академии итальянской команды. Второй — швед Дино Беганович.

Два последних сезона Артур провел в «Формуле-4». В обоих случаях он занял пятое место. Также в гоночной академии «Феррари» числятся: Роберт Шварцман, Мик Шумахер, Джулиано Алези, Каллум Илотт, Маркус Армстронг, Энцо Фиттипальди, и Джанлука Петекоф.

— Мы искали талантливых молодых гонщиков и теперь рады объявить, что Артур и Дино присоединились к нашей гоночной Академии", — отметил спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис.

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