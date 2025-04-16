Брандл считает, что «Мерседес» может рассмотреть возможность замены Расселла на Ферстаппена

Экс-пилот «Формулы-1» Мартин Брандл полагает, что будущее Джорджа Расселла в «Мерседес» может оказаться под вопросом, если Макс Ферстаппен захочет сменить команду.

«У «Мерседес» сильная пара гонщиков, но Расселл иногда допускает ошибки, как, например, в Японии. В целом он показывает стабильный сезон, однако если Ферстаппен станет свободным агентом, судьба Джорджа может осложниться. Антонелли — перспективный кандидат на место в команде, и ситуация становится неоднозначной.

С одной стороны, Расселл прекрасно справляется с ролью лидера. С другой — Вольф уже однажды упустил Ферстаппена и вряд ли допустит такую оплошность снова, если шанс представится», — приводит мнение Брандла RacingNews365.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.