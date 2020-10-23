«Боже, что за дебил». Ферстаппен разозлился на Стролла после столкновения
20:08
Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись во второй сессии свободных заездов в Португалии. Позже голландец не выбирал выражений, комментируя аварию.
«Что с этим парнем, он слепой? Что с ним не так? Боже, что за дебил. Что за, что за монгол, клянусь», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
Гонщики не поделили между собой вход в первый поворот. В результате инцидента практика во второй раз была остановлена красными флагами.
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