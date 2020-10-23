«Боже, что за дебил». Ферстаппен разозлился на Стролла после столкновения

Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись во второй сессии свободных заездов в Португалии. Позже голландец не выбирал выражений, комментируя аварию.

«Что с этим парнем, он слепой? Что с ним не так? Боже, что за дебил. Что за, что за монгол, клянусь», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Гонщики не поделили между собой вход в первый поворот. В результате инцидента практика во второй раз была остановлена красными флагами.