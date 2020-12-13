Боттасу приятно оказаться на подиуме «Гран-при Абу-Даби»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после «Гран-при Абу-Даби», где он занял второе место.

«Мы думали, что гоночный темп будет более-менее одинаковым и старались контролировать состояние шин, — сказал Боттас в интервью после гонки. — Это была хорошая гонка в моем исполнении. Я финишировал впереди напарника, оказаться на подиуме очень приятно, даже если там не будет шампанского. Отпуск? У меня есть обязательства на следующую неделю, а потом Рождество, будет возможность перезарядить батарею. А потом начнутся тренировки, будет новый сезон — все сначала».

Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьей позиции партнер Боттаса Льюис Хэмилтон.