Боттас: «Не хочу быть резервным гонщиком»

Валттери Боттас, ныне резервный пилот «Мерседес», открыто заявил о желании вернуться в «Формулу-1» в качестве основного гонщика.

«Моя цель — снова участвовать в гонках. Я должен быть в курсе всех возможностей, потому что не хочу мириться с нынешней ситуацией. Я чувствую, что у меня еще есть как минимум пара лет, которые я могу посвятить «Формуле-1». Именно так я себя ощущаю.

Но, конечно, это тот спорт, где ничего нельзя предсказать. Неизвестно, представится ли шанс или нет», — признался Боттас в интервью F1i.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.