Боттас заявил, что неудачно выступил в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за проблем с болидом

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас заявил, что неудачно выступил в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за проблем с машиной.

«Восьмое место — точно не тот результат, на который я рассчитывал, особенно с учетом того, как началась квалификация. На первом быстром круге в третьем сегменте заднюю часть болида внезапно бросило во втором повороте, это продолжалось весь первый сектор, я потерял много времени из-за этого. То же самое случилось и во время второго быстрого круга. Я не знаю, в чем причина этих проблем, необходимо выяснить это. Я расстроен», — приводит Autosport слова Боттаса.

Партнер Боттаса по команде, Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию. Финн уступил британцу 0,487 секунды.

Гонка «Гран-при Эмилии-Романьи» состоится завтра, 18 апреля. Начало — в 16.00 (мск).