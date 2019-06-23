Боттас заявил, что между ним и Хэмилтоном была плотная борьба

Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас - о квалификации "Гран-при Франции". Он занял второе место, а лучшее время показал его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

- Льюис проехал очень хороший круг. Но борьба между нами была плотной, все зависело от мелочей, – цитирует Боттаса Autosport. – Направление ветра изменилось, в нескольких поворотах траектория не работала. Я адаптировался, но Льюис проехал лучше. Наша машина очень быстра в этот уик-энд, и это здорово. Гонка будет интересной. Надеюсь, что у меня появится шанс. Многое решится на старте

Гонка начнется в 16.00 по московскому времени.

Все о "Формуле-1" - здесь.