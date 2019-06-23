Боттас заявил, что между ним и Хэмилтоном была плотная борьба

Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас - о квалификации "Гран-при Франции". Он занял второе место, а лучшее время показал его партнер по команде Льюис Хэмилтон.
- Льюис проехал очень хороший круг. Но борьба между нами была плотной, все зависело от мелочей, – цитирует Боттаса Autosport. – Направление ветра изменилось, в нескольких поворотах траектория не работала. Я адаптировался, но Льюис проехал лучше. Наша машина очень быстра в этот уик-энд, и это здорово. Гонка будет интересной. Надеюсь, что у меня появится шанс. Многое решится на старте
Гонка начнется в 16.00 по московскому времени.
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https://autosport.com.ru/f1/57230-valtteri-bottas-borba-s-hemiltonom-poluchilas-plotnoy
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