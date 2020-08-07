Боттас заявил, что Хэмилтон останется в «Мерседесе» в следующем году

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что его партнер по команде, Льюис Хэмилтон продлит контракт с «серебряными стрелами».

Ранее сам финн подписал соглашение с немецкой командой на 2021 год. О новом контракте Хэмилтона объявлено не было.

— Думаю, вы видели новости, — сказал в видео в Instagram «Мерседеса» Боттас. — Я подписал новый контракт и проведу пятый сезон в «Мерседесе» вместе с Льюисом в качестве партнера по команде. Я очень рад и горд, потому что нахожусь в лучшей, по моему мнению, команде.