Победу в спринт-квалификации «Гран-при Италии» одержал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас.

Несмотря на это, он будет стартовать в гонке с конца стартовой решетки из-за замены силовой установки на его болиде.

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Именно он будет стартовать с поула в гонке.

На третьем месте представитель «Макларена» Даниэл Риккьярдо. Действующий чемпиона мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») на пятой позиции.

Уже на первом круге попал в аварию и сошел гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место. Гонка состоится 12 сентября. Начало в 16.00 по московскому времени.