Боттас выиграл квалификацию «Гран-при США», Квят — 13-й
Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл квалификацию «Гран-при США» с рекордом трассы. Вторым стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Замкнул тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 13-м. В последней попытке второго сегмента он показал 11-й результат, но его круг был аннулирован — пилот слишком широко вышел в 19-м повороте и четырьмя колесами покинул пределы трассы.
США
Чемпионат мира
19-й этап
«Гран-при США»
Квалификация
1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.32,029
2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.32,041
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.32,096
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.32,137
5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.32,321
6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.32,548
7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.32,847
8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.33,175
9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.33,488
10. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.33,601
11. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.33,815
12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.33,979
13. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.33,989
14. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.34,100
15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.34,158
16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.34,226
17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.34,369
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.35,372
19. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.35,808
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.35,889