Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл квалификацию «Гран-при США» с рекордом трассы. Вторым стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Замкнул тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 13-м. В последней попытке второго сегмента он показал 11-й результат, но его круг был аннулирован — пилот слишком широко вышел в 19-м повороте и четырьмя колесами покинул пределы трассы.

США

Чемпионат мира

19-й этап

«Гран-при США»

Квалификация

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.32,029

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.32,041

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.32,096

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.32,137

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.32,321

6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.32,548

7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.32,847

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.33,175

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.33,488

10. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.33,601

11. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.33,815

12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.33,979

13. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.33,989

14. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.34,100

15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.34,158

16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.34,226

17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.34,369

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.35,372

19. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.35,808

20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.35,889