17:00 | Авто-мото — Формула-1

Боттас выиграл квалификацию "Гран-при Испании", Квят - девятый

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Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл квалификацию "Гран-при Испании". Вторым стиал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку Себастьян Феттель из "Феррари".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал девятый результат.

Гран-при Испании

Квалификация

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.15,406

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - отставание 0,634

3. Себастьян Феттель ("Феррари") - 0,866

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 0,951

5. Шарль Леклер ("Феррари") - 1,182

6. Пьер Гасли ("Ред Булл") - 1,302

7. Ромен Грожан ("Хаас") - 1,505

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") - 1,516

9. Даниил Квят ("Торо Россо") - 2,167

10. Даниэль Риккьярдо ("Рено") - 2,700

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