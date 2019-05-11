Боттас выиграл квалификацию "Гран-при Испании", Квят - девятый

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл квалификацию "Гран-при Испании". Вторым стиал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку Себастьян Феттель из "Феррари".
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал девятый результат.
Гран-при Испании
Квалификация
1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.15,406
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - отставание 0,634
3. Себастьян Феттель ("Феррари") - 0,866
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 0,951
5. Шарль Леклер ("Феррари") - 1,182
6. Пьер Гасли ("Ред Булл") - 1,302
7. Ромен Грожан ("Хаас") - 1,505
8. Кевин Магнуссен ("Хаас") - 1,516
9. Даниил Квят ("Торо Россо") - 2,167
10. Даниэль Риккьярдо ("Рено") - 2,700
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