Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалфикации "Гран-при Азербайджана". Вторым стал его партнер по команде, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, тройку замкнул пилот "Феррари" Себастьян Феттель.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал шестой результат - это лучший показатель пилота в сезоне.

Квалификация прерывалась дважды из-за аварий. В первом сегменте пилот "Уильямса" Роберт Кубица врезался в борт на восьмом повороте, а затем Шарль Леклер из "Феррари" во втором сегменте не смог пройти тот же самый поворот,