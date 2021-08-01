Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас устроил масштабную аварию на старте «Гран-при Венгрии». В первом повороте он въехал сзади в Ландо Норриса на «Макларене». А тот по инерции уже выбил с трассы Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Серхио Переса («Ред Булл»). Также в завал попали Лэнс Стролл («Астон Мартин) и Шарль Леклер («Феррари»).

LIGHTS OUT FOR THE HUNGARIAN GRAND PRIX!



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Hamilton leads away but there's CHAOS behind!#HungarianGP ?? #F1 pic.twitter.com/g9WPyjgtMH — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Боттас, Перес, Леклер и Стролл выбыли из гонки. Остальные пилоты пока продолжают участие. При этом гонку остановили красными флагами.