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Боттас устроил масштабную аварию на старте «Гран-при Венгрии»

16:08
Авария на старте «Гран-при Венгрии». Фото Twitter
Авария на старте «Гран-при Венгрии». Фото Twitter
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас устроил масштабную аварию на старте «Гран-при Венгрии». В первом повороте он въехал сзади в Ландо Норриса на «Макларене». А тот по инерции уже выбил с трассы Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Серхио Переса («Ред Булл»). Также в завал попали Лэнс Стролл («Астон Мартин) и Шарль Леклер («Феррари»).

Боттас, Перес, Леклер и Стролл выбыли из гонки. Остальные пилоты пока продолжают участие. При этом гонку остановили красными флагами.

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Иван Шитик все материалы автора

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